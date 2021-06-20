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فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة ستينية من خشونة الركبة بمستشفى حريملاء العام

فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة ستينية من خشونة الركبة بمستشفى حريملاء العام

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فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة ستينية من خشونة الركبة بمستشفى حريملاء العام

فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة ستينية من خشونة الركبة بمستشفى حريملاء العام
http://almnatiq.net/?p=995393
المناطق_ فلاج الشعيفاني

نجح فريق طبي بمستشفى حريملاء العام  في إنهاء معاناة مريضة سعودية عمرها ٦٤ سنة تعاني من احتكاك شديد وخشونة بالركبة اليمنى من الدرجة الرابعة .وأوضحت “صحة الرياض” ، أن المريضة كانت تعاني أيضاً من تآكل كامل بالغضاريف وإنحراف داخلي بالساق ، وصعوبة بالمشي والحركة.حيث تم إجراء عملية معقدة بقيادة استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل والطب الرياضي والمناظير الدكتور/ يوسف بن توفيق خوجة لإستبدال مفصل الركبة بالمفصل الصناعي تحت تخدير نصفي ، و وعي كامل للمريضة وتكللت العملية بالنجاح وبدون حدوث مضاعفات ، حيث تمكنت المريضة من المشي بعد العملية بساعتين وخروجها من المستشفى بعد يومين من إجراء العملية وهي في حالة مستقرة ولله الحمد.من جانبه نوه مدير مستشفى حريملاء العام الاخصائي/ تركي بن حنس العصيمي بدعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور/ حسن بن علي الشهراني ، وكذلك المتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور / علي بن سليمان الجمعة .كما أشاد العصيمي بدعم لجنة أصدقاء المرضى في المحافظة .

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