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“الأمر بالمعروف” تفعّل حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بمحافظات الرياض

“الأمر بالمعروف” تفعّل حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بمحافظات الرياض

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“الأمر بالمعروف” تفعّل حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بمحافظات الرياض

“الأمر بالمعروف” تفعّل حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بمحافظات الرياض
http://almnatiq.net/?p=995399
المناطق_ الرياض

فعل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض مناشطه الوقائية والتوعوية ضمن حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بالمحافظات والمراكز التابعة للفرع؛ حيث دشن هذه الحملة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن هذه الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور أيدهم الله واجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.
وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع عدد من القطاعات.

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