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356 جولة لـ أمانة جدة على الواجهة البحرية تغلق 20 منشأة خالفت الاجراءات الوقائية

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356 جولة لـ أمانة جدة على الواجهة البحرية تغلق 20 منشأة خالفت الاجراءات الوقائية

356 جولة لـ أمانة جدة على الواجهة البحرية تغلق 20 منشأة خالفت الاجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=995402
المناطق_ جدة

واصلت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الرقابية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أجرت الفرق الميدانية خلال اليومين الماضيين 356 جولة رصدت خلالها 46 مخالفة وأغلقت 20 موقعا.

وبينت الأمانة أنها وضعت خططا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا متزايدا من السكان والزائرين، مثمنة دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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