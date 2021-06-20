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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10790 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10790 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10790 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10790 نقطة
http://almnatiq.net/?p=995404
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 62.37 نقطة ليقفل عند مستوى 10790.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والخليجية العامة، ومتطورة، وملاذ للتأمين، وجبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، وساب، وإكسترا، والصناعات الكهربائية، وبوان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.67% و 2.93%.
فيما كانت أسهم شركات متطورة، والعقارية، وسابتكو، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وملاذ للتأمين، وسابتكو، والعقارية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 229.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23065.96 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 878 صفقة.

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