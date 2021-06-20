أكثر من 73 ألف مراجع لأقسام الأشعة في مستشفيات حفر الباطن

المناطق_حفر الباطن

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدمة الأشعة لـ73,131 مراجعاً للربع الأول من عام 2021 ، إذا بلغ عدد مراجعي قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد العام 28,632 مراجعاً ، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الأشعة بمستشفى حفر الباطن المركزي 27,279 مراجعاً ، ووصل عدد مراجعي مستشفى الولادة والأطفال 11,529 مراجعًا ، وتجاوز عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى القيصومة العام 2,769 مراجعاً ، وبلغ مراجعي مركز طب الأسنان التخصصي 2,085 مراجعاً ، وتخطى عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى السعيرة العام 743 مراجعاً ، ليصل عدد مراجعي قسم الأشعة في مستشفى الصحة النفسية 84 مراجعاً ، ووصل عدد مراجعي الأشعة بمستشفى الرعاية المديدة 10 مراجع.