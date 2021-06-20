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أمانة الجوف تنفذ 13880 جولة لمراقبة الإجراءات الاحترازية وترصد 18 مخالفة خلال شهر

أمانة الجوف تنفذ 13880 جولة لمراقبة الإجراءات الاحترازية وترصد 18 مخالفة خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=995413
المناطق_الجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة ممثلة في فرق الرقابة الصحية 13880 جولة ميدانية على المولات والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والتجميل خلال شهر، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 18 مخالفة وإغلاق 11 منشأة.
وأكد الحموان استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمراقبة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، ضمن حرص الأمانة وجهودها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وناشدت الأمانة الجميع بالتعاون مع جهودها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو مقترح أو ملاحظة عبر مركز الاتصال الموحد 940.

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