احدث الأخبار

رئيسة الاتحاد السعودي للتنس تتوج الوحدة بطلاً ذهبياً لتنس للناشئين
الرياضة
 “بوابة الترفيه”.. منصة رقمية لتعظيم خارطة الاستثمارات الترفيهية” في المملكة
محليات
 إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور
أبرز المواد
 محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني
الاقتصاد
 أمير نجران يعزي ذوي آل كليب وآل عوض وبن شويل
منطقة نجران
 اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل
الرياضة
 المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري
أبرز المواد
 العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر
أبرز المواد
 وزارة التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ 13880 جولة لمراقبة الإجراءات الاحترازية وترصد 18 مخالفة خلال شهر
أبرز المواد
 “سكني” يوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة “تنمية الصادرات السعودية” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10790 نقطة
أبرز المواد
رئيسة الاتحاد السعودي للتنس تتوج الوحدة بطلاً ذهبياً لتنس للناشئين

رئيسة الاتحاد السعودي للتنس تتوج الوحدة بطلاً ذهبياً لتنس للناشئين

الرياضة
“بوابة الترفيه”.. منصة رقمية لتعظيم خارطة الاستثمارات الترفيهية” في المملكة

“بوابة الترفيه”.. منصة رقمية لتعظيم خارطة الاستثمارات الترفيهية” في المملكة

محليات
إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور

إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور

أبرز المواد
محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني

محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني

الاقتصاد

المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري

المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري
http://almnatiq.net/?p=995425
المناطق - واس

واكبت المملكة التطورات والتقنيات الحديثة في مجال المسح البحري “الهايدروغرافي” ، مشارِكةً دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري ، الذي اعتمدته الأمم المتحدة ويوافق الـ 21 يونيو من كل عام ، بهدف تعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري وخاصة في مناطق الموانئ الدولية والبحرية المحمية ، وتكثيف الجهود في هذا الجانب .
وتضم المنظمة الدولية للمسح البحري في عضويتها إلى جانب المملكة العربية السعودية عددا كبيرا من دول العالم ، وتعمل على تنسيق أنشطة مكاتب المساحة البحرية الوطنية ، وتنظيم وتنسيق الخرائط البحرية والوثائق المتعلقة بها ، واختيار الطرق الفعالة والمعتمدة في إنجاز واستخدام مشاريع المساحة البحرية وتطويرها ، والأساليب الفنية المستخدمة في مجال علوم البحار .
وتتعاون المملكة مع المنظمات والهيئات لتوفير الخرائط والمعلومات البحرية لتسهيل الملاحة ووصول الموانئ ، والمحافظة على سلامة الملاحة في المناطق البحرية ، مع تكثيف أنشطة المسح البحري في ظل الوعي العام باستثمار الجهود في جذب الكفاءات الوطنية وتنمية الموارد البشرية لتنفيذ مهامها وأخذ المسح البحري نصيبه من العناية باستقطاب الخبرات العالية .
ووفقاً للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية فإن المساحة البحرية “الهيدروغرافيا” هي : فرع من العلوم التطبيقية التي تتناول قياس ووصف الخصائص الطبيعية للمحيطات والبحار والمناطق الساحلية والبحيرات والأنهار، إضافة إلى دراسة التغيرات المتوقعة على مدار الزمن على أن يكون الغرض الأساسي من ذلك هو سلامة الملاحة البحرية ودعم جميع الأنشطة البحرية الأخرى بما في ذلك التنمية الاقتصادية والأمن والدفاع والبحث العلمي وحماية البيئة .
وبيّنت أن من مهام المسح البحري التخطيط والتنفيذ لأعمال المسح البحري وعلوم البحار في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية ، وجمع معلومات وبيانات المسح البحري ومعالجتها وتحليلها وتخزينها ، والتدريب وبناء قدرات وتطوير الموارد البشرية ، والقيام بالأعمال الخاصة بحصر الجزر ومسمياتها الجغرافية ، ووضع معايير ومواصفات العمل المساحي البحري في المملكة .
كما يركز المسح البحري على الإشراف على البحوث العلمية البحرية ذات الصلة بالمسح البحري ، وإصدار تصاريح سفن المسح وسفن الأبحاث العلمية في المناطق البحرية التابعة ، وتخطيط وتنفيذ مشاريع المسح البحري بواسطة الطائرة باستخدام الليدار، والسفن باستخدام أجهزة سبر الأعماق ، وإدارة بيانات المسح البحري ، وإنتاج الخرائط البحرية الملاحية الورقية و الإلكترونية وخرائط أداة المناطق الساحلية ، وإدارة الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر .
من جانبها تسعى كلية الدرسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في قسم المساحة البحرية- إلى تخريج الكفاءات الوطنية في هذا المجال العلمي الذي يعدّ أحد فروع العلوم التطبيقية الذي يختص بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء القابلة للملاحة البحرية من سطح الكرة الأرضية وما يتصل بها من مناطق ساحلية ، مع التأكيد على استخداماتها في الأغراض الملاحية .
ويمنح قسم المساحة البحرية درجة بكالوريوس العلوم في المساحة البحرية ، وقد صُمم هذا البرنامج الذي يعدّ الأول في المملكة والفريد من نوعه في الشرق الأوسـط بما يتوافق مع أحكام الجامعة وطبقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للمساحة الهيدروجرافية ، حيث يحتوي على عدد من الوحدات الاختيارية المقترحة مثل المساحة التصويرية وتحليل الصور ، والمسح الجيوفيزيائي البحري ، والمساحة الهيدروجرافية غير البحرية .

روابط ذات صلة

“بوابة الترفيه”.. منصة رقمية لتعظيم خارطة الاستثمارات الترفيهية” في المملكة

“بوابة الترفيه”.. منصة رقمية لتعظيم خارطة الاستثمارات الترفيهية” في المملكة
إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور

إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور
محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني

محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*