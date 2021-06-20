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اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل

اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=995429
المناطق - واس

اختتمت أمس بطولة القوارب الشراعية المفتوحة 2021 التي نظمها النادي البحري للرياضات البحرية، والهيئة الملكية بالجبيل على مدى يومين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، وذلك في شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.
وقد أعلنت أسماء الفائزين والحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في فئات البطولة (الاوبتمست، ليزر 4.7 ، ليزر ريديال).
يذكر أن مدينة الجبيل الصناعية استضافت العديد من البطولات والسباقات البحرية، وذلك لما تتميز به من مرافق مجهزة وشواطئ مطورة يبلغ طولها أكثر من 17 كلم.

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