احدث الأخبار

أمير نجران يعزي ذوي آل كليب وآل عوض وبن شويل
منطقة نجران
 اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل
الرياضة
 المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري
أبرز المواد
 العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر
أبرز المواد
 وزارة التعليم تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ 13880 جولة لمراقبة الإجراءات الاحترازية وترصد 18 مخالفة خلال شهر
أبرز المواد
 “سكني” يوقّع اتفاقية تعاون مع هيئة “تنمية الصادرات السعودية” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10790 نقطة
أبرز المواد
 أكثر من 73 ألف مراجع لأقسام الأشعة في مستشفيات حفر الباطن
أبرز المواد
 356 جولة لـ أمانة جدة على الواجهة البحرية تغلق 20 منشأة خالفت الاجراءات الوقائية
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تفعّل حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بمحافظات الرياض
أبرز المواد
 فريق طبي ينجح في إنهاء معاناة ستينية من خشونة الركبة بمستشفى حريملاء العام
أبرز المواد
أمير نجران يعزي ذوي آل كليب وآل عوض وبن شويل

أمير نجران يعزي ذوي آل كليب وآل عوض وبن شويل

منطقة نجران
اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل

اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل

الرياضة
المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري

المملكة تشارك دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري

أبرز المواد
العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر

العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر

أبرز المواد

أمير نجران يعزي ذوي آل كليب وآل عوض وبن شويل

أمير نجران يعزي ذوي آل كليب وآل عوض وبن شويل
http://almnatiq.net/?p=995432
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تعازيه لذوي هادي بن حمد آل كليب -رحمه الله- , ولذوي محمد بن حمد لغدان آل عوض -رحمه الله- ، كما قدم تعازيه لمدير المراسم بالإمارة منصور بن ماجد بن صالح بن شويل في وفاة جدّه.
وسأل سموه الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
فيما عبّر ذوو المتوفين عن شكرهم لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته لهم, سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء.

روابط ذات صلة

أمير منطقة نجران يفتتح عدداً من ورش العمل تنظمها إمارة المنطقة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

أمير منطقة نجران يفتتح عدداً من ورش العمل تنظمها إمارة المنطقة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى ءالـ 6 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى ءالـ 6 مساءً
أتربة مثارة على منطقة نجران

أتربة مثارة على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*