أمير نجران يعزي ذوي آل كليب وآل عوض وبن شويل

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قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تعازيه لذوي هادي بن حمد آل كليب -رحمه الله- , ولذوي محمد بن حمد لغدان آل عوض -رحمه الله- ، كما قدم تعازيه لمدير المراسم بالإمارة منصور بن ماجد بن صالح بن شويل في وفاة جدّه.

وسأل سموه الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

فيما عبّر ذوو المتوفين عن شكرهم لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته لهم, سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء.