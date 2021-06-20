وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني

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استقبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بالوزارة اليوم , معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان الشقيقة الدكتور خلفان الشعيلي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الإسكان وتخطيط المدن في البلدين الشقيقين.

وثمن معاليه خلال اللقاء الاهتمام العُماني بالاطلاع على تجربة المملكة في قطاعي الإسكان والتطوير العمراني، متمنيًا أن تحقق الزيارة تطلّعات قادة البلدين، وكل ما من شأنه تعزيز سُبل التعاون والشراكة في خدمة البلدين الشقيقين.

وبيّن أن قطاع الإسكان في المملكة حظي باهتمام كبير ودعم مستمر من القيادة الحكيمة بوصفه أحد أهم القطاعات الحيوية ذات العلاقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت معاليه النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع الإسكان عناية خاصة، ووفّرت كل السبل والممكّنات التي تسهم في تحقيق عدد من المستهدفات، ومن أبرزها رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية، وتحسين بيئة القطاع وإيجاد المزيد من الأنظمة والتشريعات الداعمة وتعزيز منظومة التمويل العقاري، وكذلك تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يصب في دعم المعروض وتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة التي تلبّي رغبات المواطنين، الأمر الذي حقق العديد من النتائج والمنجزات خلال أعوام قليلة، انعكس أثرها على الوطن والمواطن، وعلى تنمية وتطوير القطاع وجعله أكثر توازناً وجذباً واستدامة.

ونوه الحقيل بتجربة سلطنة عمان في الإسكان والتطوير العمراني، وما حقّقته من قفزات ونجاحات على مستوى المشاريع السكنية والبرامج التنظيمية وتخطيط المدن وغيرها، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات الأخوية تسهم في تبادل الخبرات والتجارب، بما يحقّق توجيهات قادة البلدين، ويلبّي تطلّعات وطموحات الشعبين.

من جانبه أعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات، في ظل الحرص المشترك على ترسيخها وتقوية دعائمها، مبدياً إعجابه بالتقدم الذي تشهده المملكة في مجال الإسكان وتخطيط المدن، وكذلك مستوى التقدم في الأنظمة والتشريعات الذي شهده القطاع العقاري في المملكة، والتطور الذي تشهده منظومة التمويل العقاري، ونتائج الشراكة مع القطاع الخاص, متمنيًا التقدم والازدهار لحكومة البلدين والشعبين.

عقب ذلك اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار الوزير وكيل الوزارة لخدمات العملاء وتجربة العميل والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني والوفد المرافق له لزيارة ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، وأطلعهم على تجربة المملكة في الضواحي السكنية.

وأبدى الوزير العُماني إعجابه بما تحقق من إنجاز على أرض الواقع، مشيدًا بالتصاميم الهندسية والبنية التحتية للمشاريع السكنية والخدمات والمرافق العامة التي توفرها للمستفيدين.

كما زار الوفد العُماني مركز سكني الشامل، واطّلع على ما يقدّمه من خدمات متنوعة وما يتيحه من خيارات وحلول سكنية لتمكين الأسر السعودية من التملّك، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على المركز لخدمة المواطنين وإتاحة مختلف الخدمات أمامهم ضمن شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري.