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بلدية بيشة ترفع ٢٧ ألف طن مخلّفات في أسبوع

بلدية بيشة ترفع ٢٧ ألف طن مخلّفات في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=995455
المناطق - عسير

واصلت بلدية بيشة استكمال خطتها في أعمال النظافة ، والتي تضمنت تكثيف جهود النظافة في محافظة بيشة وقراها، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي.
وأوضح رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية أزالت ٢٧.٢٨٤ مترًا مكعبًا من المخلّفات، خلال الأسبوع الماضي؛ وتنظيف (2.197) متر طولي بالشوارع الرئيسة ، وتنظيف (2.719) متراً طولياً من الشوارع الفرعية ورفع (317) طن من النفايات الصلبة، و(13) ألف طن من الحاويات المنزلة، كما جرى تعقيم وتطهير ( 1820) حاوية إضافة إلى رفع ( 460) متراً مكعباً من النفايات الخضراء.

وأشار آل جلبان أن البلدية مستمرة في استنفار طاقاتها البشرية والآلية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في النظافة العامة انطلاقاً من حرص البلدية على تطبيق أعلى معايير النظافة البيئية لمواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التشوهات البصرية، ورفع معدلات الإصحاح البيئي من أجل المحافظة على البيئة وتعزيزاً لمعايير التنمية المستدامة.

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