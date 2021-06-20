أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين

المناطق - عسير

كثفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير و بلدياتها جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن الجولات التفتيشية التي نفذتها الأمانة و بلدياتها على مدى الأسبوعين الماضيين ، والبالغ عددها أكثر من 14.097 جولة تفتيشية قد أسفرت بتسجيل نحو 120مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية ، فضلا عن إغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة.

و أشار الحميدي إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يعد دليلا على وعي المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية و الاشتراطات البلدية والصحية .

موجهاً الشكر إلى أصحاب المنشآت على التزامهم بالإجراءات الاحترازية و تطبيقهم للاشتراطات الصحية مع دعوتهم إلى المزيد من الحرص على اتباع الإرشادات الصحية من أجل صحة وسلامة الجميع .

وأوضح أن كافة البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع مدن و محافظات المنطقة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.