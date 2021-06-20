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أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين

أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين

منطقة عسير

أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين

أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=995458
المناطق - عسير

كثفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير و بلدياتها جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.
و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن الجولات التفتيشية التي نفذتها الأمانة و بلدياتها على مدى الأسبوعين الماضيين ، والبالغ عددها أكثر من 14.097 جولة تفتيشية قد أسفرت بتسجيل نحو 120مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية ، فضلا عن إغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة.
و أشار الحميدي إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يعد دليلا على وعي المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية و الاشتراطات البلدية والصحية .
موجهاً الشكر إلى أصحاب المنشآت على التزامهم بالإجراءات الاحترازية و تطبيقهم للاشتراطات الصحية مع دعوتهم إلى المزيد من الحرص على اتباع الإرشادات الصحية من أجل صحة وسلامة الجميع .
وأوضح أن كافة البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع مدن و محافظات المنطقة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.

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