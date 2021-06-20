تتويج أبطال بطولة فنون القتال المتنوع للدرجات الثلاث

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توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع سوسن عسيري والأمين العام للاتحاد عبدالله القبلان مساء أمس الفائزين ببطولة فنون القتال المتنوع للدرجات الثلاث التي احتضنتها صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وفي فئة الناشئين للأعمار من 12 – 14 سنة، حقق الميدالية الذهبية لوزن 31 كجم اللاعب عبدالرحمن الغصين، وفي وزن 44 كجم حقق اللاعب عبدالملك العمري الميدالية الذهبية، فيما حقق الميدالية الفضية اللاعب صائب الهاني، وحقق اللاعب عبدالإله الفاهوم ذهبية وزن 48 كجم، فيما نال اللاعب طلحة زادة الميدالية الفضية، أما في منافسات وزن 52 كجم حقق اللاعب عبدالله نداء الذهبية، فيما حقق الفضية اللاعب محمد با عارمة، وفي فئة وزن 57 كجم حقق اللاعب محمد القحطاني الميدالية الذهبية، والميدالية الفضية اللاعب عبدالمجيد الزهراني، وفي آخر منافسات أوزان فئة الناشئين 57+ حقق اللاعب عبدالإله عالم ذهبية الوزن، ونال الميدالية الفضية اللاعب يزن السعدي.

وفي فئة الشباب للأعمار من 15-17 سنة حقق ذهبية وزن 52 كجم اللاعب عمر عبدالفتاح، وفي ذهبية وزن 57 كجم كانت من نصيب اللاعب غازي عبيد، فيما حقق اللاعب عمر فهمي ذهبية وزن 62 كجم، واللاعب علي أمين فضية الوزن، وفي منافسات وزن 67 كجم حقق اللاعب هاشم بادريق الميدالية الذهبية، واللاعب أصيل اليافعي الميدالية الفضية، وفي لقاءات وزن 72 كجم ححق ذهبية الوزن اللاعب فاروق بيك، والفضية من نصيب ماجد عبدالعزيز، وفي الوزن الختامي لفئة الشباب 72+ كجم فحققها اللاعب محمد آل فاضل، ونال الفضية اللاعب نواف العثمان.

واختتمت البطولة بإقامة منافسات فئة الكبار للأعمار 18+ التي افتتحها اللاعب هاشم الشمري بتحقيقه ذهبية أُولى الأوزان 57 كجم، والميدالية الفضية للاعب عبدالإله العباد، وفي لقاءات وزن 61 كجم حقق اللاعب عبدالرحمن الحارثي الميدالية الذهبية، واللاعب راشد الرشيدي الميدالية الفضية، وفي منافسات وزن 66 كجم حقق عبدالمجيد صالح ذهبية الوزن، واللاعب معاذ التدمري الميدالية الفضية، وفي وزن 70 كجم حقق اللاعب عبدالرحمن الصنيع الميدالية الفضية، وأما منافسات الوزن 77 كجم فحقق ذهبيتها سطام الماجد، والميدالية الفضية اللاعب سلطان مؤمن، وفي وزن 84 كجم كانت الميدالية الذهبية من نصيب عناد باعويضان، والفضية لبندر المهري، أما وزن 93 كجم فذهبت للاعب بندر العيساوي والفضية لفهد القحطاني، وفي ختام البطولة كانت ذهبية منافسات الوزن 93+ كجم للاعب إبراهيم فلاتة، والفضية للاعب محمد عكاشة.