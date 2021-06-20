احدث الأخبار

تدني مستوى الرطوبة.. ظاهرة مناخية تنفرد بها محافظة حقل
منطقة تبوك
 تتويج أبطال بطولة فنون القتال المتنوع للدرجات الثلاث
أبرز المواد
 محافظ بلقرن يدشن مبادرة حسن الوفادة
منطقة عسير
 أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين
منطقة عسير
 بلدية بيشة ترفع ٢٧ ألف طن مخلّفات في أسبوع
منطقة عسير
 أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات حائل
منطقة حائل
 وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني
أبرز المواد
 رئيسة الاتحاد السعودي للتنس تتوج الوحدة بطلاً ذهبياً لتنس للناشئين
الرياضة
 “بوابة الترفيه”.. منصة رقمية لتعظيم خارطة الاستثمارات الترفيهية” في المملكة
محليات
 إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور
أبرز المواد
 محافظ الهيئة العامة للعقار يستقبل وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني
الاقتصاد
 أمير نجران يعزي ذوي آل كليب وآل عوض وبن شويل
منطقة نجران
تدني مستوى الرطوبة.. ظاهرة مناخية تنفرد بها محافظة حقل

تدني مستوى الرطوبة.. ظاهرة مناخية تنفرد بها محافظة حقل

منطقة تبوك
تتويج أبطال بطولة فنون القتال المتنوع للدرجات الثلاث

تتويج أبطال بطولة فنون القتال المتنوع للدرجات الثلاث

أبرز المواد
محافظ بلقرن يدشن مبادرة حسن الوفادة

محافظ بلقرن يدشن مبادرة حسن الوفادة

منطقة عسير
أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين

أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين

منطقة عسير

تدني مستوى الرطوبة.. ظاهرة مناخية تنفرد بها محافظة حقل

تدني مستوى الرطوبة.. ظاهرة مناخية تنفرد بها محافظة حقل
http://almnatiq.net/?p=995473
المناطق - واس

يتصف مناخ محافظة حقل الصيفي باعتدال حرارة الأجواء فيها وتدني مستوى الرطوبة، خلافاً لمناخ المدن الساحلية المطلة على البحر، ليشكل بذلك ظاهرة فريدة جعلت منها مقصداً للسياح دائما لأهالي منطقة تبوك وللزوار من مختلف المناطق ومن خارج المملكة.
وإضافة إلى هذه الميزة المناخية تمتلك المحافظة العديد من المقومات السياحية، منها مواقع ممارسة رياضة السباحة على طول الساحل والشعب المرجانية التي تنفرد بها في أعماق بحرها الأخاذ ، والكثبان الرملية والجبال والهضاب ذات المناظر الخلابة مع امتزاج خضرة النخيل وزرقة البحر.
وعن أسباب تدني مستوى الرطوبة في حقل بيّن مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشمالية فرحان العنزي أن ذلك يعود لموقع المحافظة الجغرافي ضمن خليج اتجاهات الرياح فيه عادةً ماتكون شمالية وشمالية غربية، الأمر الذي يؤدي إلى إزاحة الرطوبة أو تقليلها، إضافة إلى أن عوامل التبريد في تلك المنطقة تكون معتدلة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المحافظة وعلى أجوائها في الصيف، مما جعل لها ميزة سياحية قلّ نظيرها بين مدن وسواحل المملكة وخاصة منطقة تبوك الممتدة بشريطها الساحلي على مسافة تتجاوز الـ700كم.

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال أسبوع

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال أسبوع
عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “

عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “
فيديو.. لحظة هجوم كلاب ضالة على طفل في تبوك

فيديو.. لحظة هجوم كلاب ضالة على طفل في تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*