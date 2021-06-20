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مجلس إدارة بناء يعقد اجتماعه الأربعين ويشيد بنتائج حملة ” حملة ادخر لآخرتك “
http://almnatiq.net/?p=995476
المناطق - فتحيه عبدالله

أعتمد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية في اجتماعه الأربعين والمنعقد عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء القوائم المالية للجمعية لعام 2020 وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها .

وخلال الاجتماع قدم المجلس تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الدكتور صالح بن علي الحميدان عضو المجلس – رحمه الله – مشيراً إلى الأعمال الخيرية التي قام بها واهتمامه البالغ بالأيتام أبناء الجمعية وحرصه المستمر على تقديم أوجه الرعاية لهم سائلا المولى عز وجل أن تكون هذه الأعمال في موازين حسناته.

كما طلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠ م وابرز الانجازات والانشطة والمبادرات التي تمت خلال العام ٢٠٢٠ م وحصول الجمعية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ” المستوى البرونزي فئة الجمعيات الخيرية ” وهذا الانجاز يؤكد مواصلة مسيرة التميز في الجمعية حيث تعد هذه الجائزة المعيارية الوطنية واحدة من ٩ جوائز وانجازات حققتها الجمعية خلال السنوات العشر من مسيرتها في خدمة ورعاية وتأهيل وتمكين الايتام واسرهم .

كما أشاد المجلس بما حققته الجمعية من نجاحات في الحملة الاعلامية والتسويقية لشهر رمضان المبارك ( حملة ادخر لآخرتك ) وقدم المجلس شكره وتقديره لكل الداعمين والشركاء والاعلاميين والمؤثرين الذين شاركوا في الحملة وكان لهم دور فاعل في تحقيق النجاح من اجل خدمة الايتام واضطلاع الجمعية بدورها في رعايتهم .

وفي نهاية الاجتماع حدد المجلس موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر والذي سيعقد في ٨ يوليو ٢٠٢١م ان شاء الله .

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