وزير الموارد البشرية يلتقي بالمبعوث الخاص لرئيس الفلبين

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التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم , بالمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين مساعد الرئيس للشؤون الخارجية رئيس المراسم الرئاسية روبرت إيريك، ووكيل الوزارة لشؤون العمال المهاجرين بوزارة الخارجية بجمهورية الفلبين سارة لو اريوال، وسفير الفلبين لدى المملكة عدنان الونتو.

ونوه معاليه خلال اللقاء بالعلاقات السعودية الفلبينية وأهمية سوق العمل الفلبيني، كما تم استعراض إنجازات الوزارة المتعلقة بتطوير سوق العمل السعودي والتعاون المستمر مع الفلبين لدعم الجالية الفلبينية في المملكة.

وأكد أن الوزارة تعمل بجد وإصرار لجعل المملكة أحد أهم أسواق العمل الجاذبة في العالم.

من جانبه أثنى المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين على جهود الوزارة في هذا الصدد وبجميع ما تقوم به من إصلاحات، وما تم اتخاذه من إجراءات ومبادرات في مجال تطوير سوق العمل ومساندة العمال، مباركاً للمملكة انتخابها عضواً أصيلًا في منظمة العمل الدولية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المشتركة، واستعراض السبل والإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا ومن ضمنها إتاحة اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.

كما سبق اللقاء اجتماع افتراضي بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين هشام القحطاني لبحث أوجه العمل لدعم مجال سوق العمل والعمال والاستفادة من العلاقات المتينة بين البلدين واستعراض أبرز التجارب والممارسات الدولية المتقدمة لتطوير سوق العمل.

يذكر أن المملكة افتتحت أول ملحقية عمالية في الخارج لدى الفلبين وذلك سعياً منها لتعزيز التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم.