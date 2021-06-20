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الهلال الأحمر يُطلق دورة الإسعافات الأولية بالدمام والأحساء

الهلال الأحمر يُطلق دورة الإسعافات الأولية بالدمام والأحساء

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

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الهلال الأحمر يُطلق دورة الإسعافات الأولية بالدمام والأحساء

الهلال الأحمر يُطلق دورة الإسعافات الأولية بالدمام والأحساء
http://almnatiq.net/?p=995491
المناطق - واس

انطلقت اليوم دورة ” الإسعافات الأولية ” التي ينظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، في كلٍ من مدينة الدمام ومقر إدارة الإسعاف بمحافظة الأحساء، وتستمر لمدة يومين بمشاركة 25 مستفيدا ومستفيدة، وذلك ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية .
وقدم المحاضرون في الدورة شرحاً نظرياً تضمن معلومات شاملة عن الحالات الإسعافية المختلفة كالسكتة الدماغية والذبحة الصدرية وفقدان الوعي والربو والإنعاش وحالات الصرع والتعامل مع مرضى داء السكري، وعدد من الحالات الإسعافية والأمراض المختلفة، وآخر عملياً تطبق من خلاله المهارات الإسعافية على الدمى التدريبية عن كيفية إنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث المختلفة، كالغصة والإنعاش القلبي والرئوي قبل وصول سيارة الإسعاف، وتعلم المهارات اللازمة لإسعاف الحالات الطارئة .

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