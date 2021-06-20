احدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان العامة يرفع الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة تدشين ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يُطلق دورة الإسعافات الأولية بالدمام والأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة
منطقة القصيم
 وزير الموارد البشرية يلتقي بالمبعوث الخاص لرئيس الفلبين
محليات
 “البيئة” تطلق خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة
أبرز المواد
 مجلس إدارة بناء يعقد اجتماعه الأربعين ويشيد بنتائج حملة ” حملة ادخر لآخرتك “
المنطقة الشرقية
 تدني مستوى الرطوبة.. ظاهرة مناخية تنفرد بها محافظة حقل
منطقة تبوك
 تتويج أبطال بطولة فنون القتال المتنوع للدرجات الثلاث
أبرز المواد
 محافظ بلقرن يدشن مبادرة حسن الوفادة
منطقة عسير
 أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين
منطقة عسير
 بلدية بيشة ترفع ٢٧ ألف طن مخلّفات في أسبوع
منطقة عسير
 أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمات أقسام الطوارئ بمستشفيات حائل
منطقة حائل
رئيس هيئة الأركان العامة يرفع الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة تدشين ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرفع الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة تدشين ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع

أبرز المواد
الهلال الأحمر يُطلق دورة الإسعافات الأولية بالدمام والأحساء

الهلال الأحمر يُطلق دورة الإسعافات الأولية بالدمام والأحساء

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

أمير القصيم يفتتح مبنى الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

منطقة القصيم
وزير الموارد البشرية يلتقي بالمبعوث الخاص لرئيس الفلبين

وزير الموارد البشرية يلتقي بالمبعوث الخاص لرئيس الفلبين

محليات

رئيس هيئة الأركان العامة يرفع الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة تدشين ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرفع الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة تدشين ثمانية مشروعات سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع
http://almnatiq.net/?p=995494

رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه ونيابةً عن منسوبي القوات المسلحة الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة تدشين سموه اليوم ثمانية مشروعات سكنيّة وطبيّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخرًا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.
وأكد معاليه أن تدشين المشروعات يأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها وزارة الدفاع بشكل خاص والمملكة بشكل عام في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وعد تلك المشروعات إحدى ثمار رؤية برنامج تطوير وزارة الدفاع ورؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، وتستهدف منسوبي وزارة الدفاع وعوائلهم.
وأضاف معاليه: “نعتز ونفتخر في وزارة الدفاع بهذه المشروعات الطموحة، ليحقق جميع منسوبي وزارة الدفاع تطلعات قيادتنا الرشيدة والارتقاء بالوطن إلى القمة في المجالات كافة، سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة, وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

روابط ذات صلة

وزير الموارد البشرية يلتقي بالمبعوث الخاص لرئيس الفلبين

وزير الموارد البشرية يلتقي بالمبعوث الخاص لرئيس الفلبين
“البيئة” تطلق خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة

“البيئة” تطلق خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة
تتويج أبطال بطولة فنون القتال المتنوع للدرجات الثلاث

تتويج أبطال بطولة فنون القتال المتنوع للدرجات الثلاث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*