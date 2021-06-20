قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022

المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أن بلاده تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي منتخبات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها العام المقبل.

وقال: “بسبب وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس”.

وأضاف: “نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم”.

وتابع: “هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم، هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين”.

وأوضح، أن “ما يقارب من 72% من إجمالي المسجلين لتلقي اللقاح سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل هذا الأسبوع”.

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أبريل الماضي، أن “بلاده تجري محادثات مع كل الشركات المصنعة للقاحات ضد كوفيد- 19، لضمان حصول جميع الوافدين لحضور كأس العالم 2022 على اللقاح”.

وسجّلت قطر نحو 220 ألف إصابة بالفيروس بينها 583 حالة وفاة.