وكيل أمين الحدود الشمالية لشؤون البلديات يتفقد القطاع البلدي في عدد من المحافظات

المناطق - عرعر

تفقد وكيل أمين منطقة الحدود الشمالية لشؤون البلديات زبن المجلاد اليوم ميدانياً, القطاع البلدي في محافظات (رفحاء، طلعة التمياط، ابن شريم)، في إطار خطة أمانة المنطقة لمتابعة القطاع البلدي.

وجرى خلال الزيارة التفقدية التركيز على المستهدفات ذات الأثر الأعلى والمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطن، ولمنظومة العمل البلدي والخدمات التي يقدمها القطاع لجميع فئات المستفيدين من أفراد ومؤسسات وهيئات وجهات حكومية أخرى، لتحديد مدى تحقيقها لتطلعات المواطنين، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالشأن البلدي.