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القيادة تعزي رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الأسبق

القيادة تعزي رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الأسبق
http://almnatiq.net/?p=995507
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، في وفاة الرئيس الأسبق الدكتور كينيث كاوندا.
وقال الملك المفدى: “تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا الدكتور كينيث كاوندا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، في وفاة الرئيس الأسبق الدكتور كينيث كاوندا.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا الدكتور كينيث كاوندا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء أو مكروه”.

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