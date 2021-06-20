وكيل الصحة يؤكد أن أولوية الجرعة الثانية للفئات الأقل استجابة للجرعة الواحدة

المناطق - الرياض:

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، الدكتور ‏عبدالله عسيري، اليوم (الأحد)، أن التعامل مع ما تبقى من الجائحة وخاصة المتحورات الهامة من خلال تسريع التغطية باللقاحات، منوهاً إلى إعطاء الأولوية في الجرعة الثانية للفئات الأقل استجابة للجرعة الواحدة.

وأبرز أن الاعتماد الطارئ ليس بدعة جديدة، حيث استخدم في مكافحة “زيكا” و”إنفلونزا h1n1″ و”إيبولا”، وشمل لقاحات وأدوات تشخيص وأدوية.ADVERTISING

وأشار إلى أن الاعتماد الطارئ هو مرحلة من مراحل الاعتماد تفرضه الطوارئ، مبينًا أنه لم يحدث سحب لأي اعتماد طارئ للقاحات، بينما حصل لبعض الأدوية وأدوات التشخيص.