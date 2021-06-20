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الجزائر تمدد الحجر الجزئي في 14 محافظة لمدة ثلاثة أسابيع

الجزائر تمدد الحجر الجزئي في 14 محافظة لمدة ثلاثة أسابيع
http://almnatiq.net/?p=995522
المناطق - وكالات:

قررت الحكومة الجزائرية تمديد العمل بالحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوماً أخرى ابتداءً من غد الاثنين وذلك في 14 محافظة بينها العاصمة الجزائر.

وأفاد بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الجزائري أن سريان الحجر الجزئي يبدأ من منتصف الليل حتى الرابعة فجراً.

وأضاف المصدر أن القرار لا يشمل المحافظات الـ 44 الأخرى، نظراً لخلوها من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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