“تقنية رفحاء” تبدأ القبول لعددٍ من التخصصات في هذا الموعد

المناطق - واس:

تبدأ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، الأحد المقبل، فتح بوابة القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ إلكترونياً، في أقسام الكلية لتخصصات (الدعم الفني، والموارد البشرية، السلامة والصحة المهنية).



وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من الأحد المقبل حتى الأربعاء، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: tvtc.gov.sa ، حيث سيجري قبول الطلبات إلكترونيًا.