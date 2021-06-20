احدث الأخبار

نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين
أبرز المواد
 “تقنية رفحاء” تبدأ القبول لعددٍ من التخصصات في هذا الموعد
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 الجزائر تمدد الحجر الجزئي في 14 محافظة لمدة ثلاثة أسابيع
أبرز المواد
 وكيل الصحة يؤكد أن أولوية الجرعة الثانية للفئات الأقل استجابة للجرعة الواحدة
أبرز المواد
 “الداخلية” تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 نائب وزير الحج والعمرة: الوزارة تعمل على عدة محاور للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “الصحة” تواصل التوسع في تفعيل خدمة “العيادات عن بُعد” بمرافقها الصحية
محليات
 القيادة تعزي رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
 وكيل أمين الحدود الشمالية لشؤون البلديات يتفقد القطاع البلدي في عدد من المحافظات
منطقة الحدود الشمالية
 التلفزيون الرسمي الإيراني: إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية
أبرز المواد
 قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
الرياضة
نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين

نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين

أبرز المواد
“تقنية رفحاء” تبدأ القبول لعددٍ من التخصصات في هذا الموعد

“تقنية رفحاء” تبدأ القبول لعددٍ من التخصصات في هذا الموعد

أبرز المواد
التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أبرز المواد
الجزائر تمدد الحجر الجزئي في 14 محافظة لمدة ثلاثة أسابيع

الجزائر تمدد الحجر الجزئي في 14 محافظة لمدة ثلاثة أسابيع

أبرز المواد

نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين

نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين
http://almnatiq.net/?p=995531
المناطق - واس:

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -, رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين، بأفرع القوات المسلحة، ورئاسة الحرس الملكي.

وكان في استقبال معاليه، معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف.

وبدأ الحفل الخطابي المعد للمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف كلمةً بهذه المناسبة، عقب ذلك استمع الرويلي إلى كلمة الخريجين، قبل أن يؤدي الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.
وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

حضر الحفل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة الدكتور خالد بن حسين البِـياري، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

روابط ذات صلة

“تقنية رفحاء” تبدأ القبول لعددٍ من التخصصات في هذا الموعد

“تقنية رفحاء” تبدأ القبول لعددٍ من التخصصات في هذا الموعد
التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
الجزائر تمدد الحجر الجزئي في 14 محافظة لمدة ثلاثة أسابيع

الجزائر تمدد الحجر الجزئي في 14 محافظة لمدة ثلاثة أسابيع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*