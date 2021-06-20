تصل لغرامة 30 مليون ريال .. النيابة توضح عقوبة قتـل الكائنات الفطرية

المناطق - الرياض:

أكدت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، العقوبات المقررة ضد مرتكبي عمليات قتـل الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها، مبينة أنه يستثنى من ذلك الحالات المحددة لقتـل تلك الكائنات وفقا لما تبينه اللوائح.

وأوضحت إن عقوبة من يقتـل الكائنات الفطرية الحيوانية أو يؤذيها تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام وغرامة مالية تقدر بـ ٣٠مليون ريال، مشيرة إلى أن الهدف من تلك العقوبات حماية الحياة الفطرية وإنماؤها والعمل على المحافظة عليها، إضافة إلى إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن الفطري بهذا الشأن.

وبينت أن الإخلال بهذا الجانب موجب للمساءلة القانونية، على أن تتولى النيابة التحقيق في انتهاكات أحكام المادة “42” من نظام البيئة أمام المحكمة المختصة.