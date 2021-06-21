“التأمينات”: هذا مصير الأشخاص الذين يتقاضون معاشين بعد قرار الدمج

المناطق - الرياض:

أجاب مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، اليوم الأحد، على عدد من الأسئلة التي تتعلق بقرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات.

ورد خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، على سؤال حول مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج، حيث أكد أن الأنظمة لا تتأثر بقرار الدمج، مشيرًا إلى أنه باستطاعة الشخص التقاعد بنظام التقاعد المدني، ثم يلتحق بوظيفة في التأمينات الاجتماعية، ويحصل منهما على معاشين بعد التقاعد.

وبسؤاله عما إذا كان سوف يتم استكمال الموظف الذي تتحول مؤسسته للقطاع الخاص للسنوات الماضية المستحقة للتقاعد أم تبدأ فترة المحاسبة من جديد في حال تحول مؤسسة حكومية للقطاع الخاص، قال الوهيبي إن بإمكان من أكمل 25 عامًا بمجموع المدتين التقاعد.

وفيما يتعلق بوضع الموظفين ذوي العقود المؤقتة، أشار الوهيبي إلى قرار مجلس الوزراء بشمول التأمينات الاجتماعية لكل الموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني ويعمل في القطاع الحكومي.

وأضاف أن هناك تواصلا مع الجهات الحكومية للبحث عن الموظفين غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقرار.