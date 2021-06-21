احدث الأخبار

ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع
أبرز المواد
 شرطة الباحة تطيح بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي وتصوير فعلهم ونشره
أبرز المواد
 البحرين تدين مواصلة الحوثيين إطلاق طائرات مسيرة تجاه المملكة
أبرز المواد
 “إمارة الباحة” تتوعد بملاحقة ومعاقبة العابثين بمقدرات الحياة الفطرية
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين
أبرز المواد
 “التأمينات”: هذا مصير الأشخاص الذين يتقاضون معاشين بعد قرار الدمج
أبرز المواد
 السديس يؤكد استمرار العاملين بالحرمين الشريفين في التقيد بالإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 لهذه الأسباب يجب تناول السمك عدة مرات أسبوعيًا
أبرز المواد
 تصل لغرامة 30 مليون ريال .. النيابة توضح عقوبة قتـل الكائنات الفطرية
أبرز المواد
 نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين
أبرز المواد
 “تقنية رفحاء” تبدأ القبول لعددٍ من التخصصات في هذا الموعد
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع

ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع

أبرز المواد
شرطة الباحة تطيح بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي وتصوير فعلهم ونشره

شرطة الباحة تطيح بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي وتصوير فعلهم ونشره

أبرز المواد
البحرين تدين مواصلة الحوثيين إطلاق طائرات مسيرة تجاه المملكة

البحرين تدين مواصلة الحوثيين إطلاق طائرات مسيرة تجاه المملكة

أبرز المواد
“إمارة الباحة” تتوعد بملاحقة ومعاقبة العابثين بمقدرات الحياة الفطرية

“إمارة الباحة” تتوعد بملاحقة ومعاقبة العابثين بمقدرات الحياة الفطرية

أبرز المواد

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين
http://almnatiq.net/?p=995555
المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح المركز أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، تنشط على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية، وتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.

روابط ذات صلة

ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع

ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع
شرطة الباحة تطيح بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي وتصوير فعلهم ونشره

شرطة الباحة تطيح بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي وتصوير فعلهم ونشره
البحرين تدين مواصلة الحوثيين إطلاق طائرات مسيرة تجاه المملكة

البحرين تدين مواصلة الحوثيين إطلاق طائرات مسيرة تجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*