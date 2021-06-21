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البحرين تدين مواصلة الحوثيين إطلاق طائرات مسيرة تجاه المملكة

البحرين تدين مواصلة الحوثيين إطلاق طائرات مسيرة تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=995561
المناطق - واس:

أدانت مملكة البحرين بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكدت البحرين في بيان لوزارة خارجيتها أمس موقفها المتضامن مع المملكة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشادت بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.

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