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ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع

ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع

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ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع

ولي العهد يدشن مشاريع بـ 4 مليارات ريال لمنسوبي وزارة الدفاع
http://almnatiq.net/?p=995567
المناطق - الرياض:

أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، 8 مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليارات ريال.

واشتملت المشروعات التي دشنها ولي العهد ، على 6 مشروعات سكنيّة توفر 3.7 ألف وحدة سكنيّة، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبد العزيز الخاص بالحرب الجبليّة في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة.

إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.

كما أطلق سموه عدداً من المشروعات الطبيَّة التطويرية، من بينها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة 10 وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبيّة، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدّم.

وبهذه المناسبة، ثمّن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة الدكتور خالد البِـياري، تدشين ولي العهد، لمشروعات الوزارة السكنيّة، والطبيَّة، مؤكّداً أن استكمال هذه المشاريع، وتدشينها يأتي في إطار حرصه الدائم على منظومة القوات المسلحة، وتوفير السكن الملائم، والرعاية الصحيّة المتكاملة لمنسوبيها.

وأكَّد البِـياري، أن هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسلة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير، وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية، والفنيَّة، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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