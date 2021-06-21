رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: صبرنا نفد ولن نتسامح مع إطلاق الصواريخ

المناطق - وكالات:

عقب أول اجتماع أمني، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، إنه “لن يتسامح مع العنف وإطلاق الصواريخ ولن نتفهم أو نحتوي تنظيمات إرهابية مارقة”، مضيفا “صبرنا قد نفد”.

وأكد في بيان اليوم الأحد “لا نخوض صراعا مع سكان قطاع غزة وليس لدينا نية بالمس بمن لا يعتدي علينا بغية قتلنا”.

وعن احتجاز حماس لرفات الجنديين المفقودين والمواطنين الإسرائيليين منذ سبع سنوات، قال “إننا سنعمل كل ما بوسعنا من أجل إعادتهم”.

كان بينيت قد قال في وقت سابق اليوم إنه وأفراد حكومته موظفون عند الشعب الإسرائيلي.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة “الكابينيت”، اجتماعا اليوم الأحد، لبحث القضايا الأمنية والسياسية.

وأصبح نفتالي بينيت، زعيم حزب “يمينا” الديني المتشدد، رئيسا لوزراء إسرائيل، منذ 13 يونيو الجاري، بعدما تقدم ائتلافه الحكومي على منافسيه، وتمكن من تشكيل الحكومة.