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كيفية الحفاظ على نسبة البطارية 100٪ في هواتف آيفون

كيفية الحفاظ على نسبة البطارية 100٪ في هواتف آيفون
http://almnatiq.net/?p=995594
المناطق - الرياض:

تتيح لك آبل بمعرفة نسبة استهلاك البطارية الخاصة بأجهزتها، وترمز هذه النسبة إلى حالة البطارية مقارنةً بالحالة الأصلية التي تخرج عليها من المصنع.

وجاءت هذه الخاصية بعد القضية المشهورة التي رفعتها شركة BatteryGate على آبل، وتسببت في دفع آبل لغرامة تصل إلى 113 مليون دولار تقريبًا كتعويضات.

وحتى تحمي آبل نفسها من الوقوع في قضايا، فإنها بدأت في عرض نسبة استهلاك الشحن بالإضافة إلى مشاركة نصائح عامة للحفاظ على هذه النسبة لأطول فترة ممكنة.

وتعتبر نسبة البطارية رقمًا تقديرًا لمدى جودة البطارية، ولكن المعيار الحقيقي يكون في مدة استخدام الهاتف وعمره.

ولذلك إليكم اليوم النصائح التي قدمتها آبل للحفاظ على نسبة البطارية بشكل جيد. 

وهذا لأن الشركة تحدث طريقة تعامل النظام ع البطارية واستهلاكها بشكل مستمر.

ويمكنك تحديث هاتف آيفون عبر إتباع الخطوات التالية: 

وبعد ذلك قم بالضغط على تحميل التحديث الجديد وتثبيته، وتستطيع أيضًا تحديث الهاتف عبر iTunes على جهاز الحاسب.

وذلك بعد توصيله بكابل USB بالحاسوب ثم فتح iTunes، وبعد ذلك تظهر لك رسالة تخبرك بوجود تحديث جديد للنظام. 

ويمكنك استخدام أحد التطبيقات الخارجية المعروفة والموثوق بها مثل 3uTools الذي يسمح لك بحذف النظام القديم بالكامل وتثبيت الجديد.

استخدام التعتيم التلقائي للشاشة: 
يعمل التعتيم التلقائي للشاشة على الاستجابة لدرجة الإضاءة المحيطة بشاشة الهاتف، ثم تعديل إضاءة الشاشة لتصبح مناسبة أكثر. 

وبينما تحافظ هذه الخاصية على عمر البطارية ونسبتها على المدى الطويل، إلا أنها تستهلك نسبة أعلى من الطاقة أثناء تشغيلها.

استخدام وضع استهلاك الطاقة المنخفض: 
تقدم لك آبل وضع يدعى وضع الطاقة المنخفضة، وهو يعمل على تقليل استهلاك الهاتف للشحن بشكل كبير.

ويفيد هذا الوضع في المحافظة على عمر البطارية وفترة إستخدامها، وهذا يعني أن نسبة 20٪ من البطارية مع وضع الطاقة المنخفضة يمكن أن يستمر معك حتى ساعتين.

ولكن مع الاستهلاك المعتاد فإنه لن يكمل معك ساعة واحدة.

استخدام الوضع المظلم للشاشة:
أطلقت آبل مع نظام iOS 14 واجهة المستخدم المظلمة، وذلك بعد طلب الكثير المستخدمين لهذا الأمر. 

وبسبب استخدام آبل لشاشات OLED فإن الوضع المظلم يحافظ على نسبة الشحن ويقلل من الاستهلاك، وهذا لأن الأجزاء السوداء من الشاشة لا تضيء على الإطلاق.

تساعدك هذه النصائح على حماية نسبة الشحن الخاصة بك، ولكن يجب أن تستخدم الشاحن والكابل الأصلي، 

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