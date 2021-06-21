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فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس بكلية الاتصالات بجدة

فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس بكلية الاتصالات بجدة
http://almnatiq.net/?p=995602
المناطق - واس:

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن فترة القبول والتي ستستمر عشرة أيام ستكون عن طريق رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الأحد 22 ذي القعدة الجاري ولمدة ثلاثة أيام ، مفيداً أن إجراءات القبول النهائية ستتم يومي 26 و27 من الشهر ذاته وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة.

وبين أن التخصصات المتاحة للبكالوريوس بالكلية تشمل التقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب وتقنية الاتصالات، مهيبا بالمتقدمين للدخول عبر صفحة القبول لمعرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة.

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