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كوريا الجنوبية تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=995608
المناطق - وكالات

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و 506 حالات.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2004 .

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