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تراجع حاد لمؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

تراجع حاد لمؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
http://almnatiq.net/?p=995617
المناطق - وكالات

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين على تراجع حاد.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 21ر983 نقطة ، أو 39ر3% ، ليصل إلى 87ر 27980 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 58ر49 نقطة، أو 55ر2% ، ليصل إلى 98ر1896 نقطة.

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