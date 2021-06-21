أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين على تراجع حاد.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 21ر983 نقطة ، أو 39ر3% ، ليصل إلى 87ر 27980 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 58ر49 نقطة، أو 55ر2% ، ليصل إلى 98ر1896 نقطة.
تراجع حاد لمؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين على تراجع حاد.
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