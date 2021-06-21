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رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية

رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية
http://almnatiq.net/?p=995620
المناطق - وكالات

فاز رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت الأحد، وفق ما أظهرت النتائج الكاملة التي نشرتها الاثنين لجنة الانتخابات المركزية.
وحصل حزب باشينيان “العَقْد المدني” على نحو 53,9% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان التي حصدت 21% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع.

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