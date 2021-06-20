54 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

المناطق - عسير

نفّذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي 1442هـ، عددًا من الدبلومات التطبيقية والبرامج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى مشاركات مجتمعية وأعمال تطوعية، استفاد منها أكثر من 54 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان أنه في مجال الدبلومات التطبيقية قدمت العمادة 8 دبلومات تطبيقية معتمدة ومصنفة للطلاب والطالبات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في محافظات منطقة عسير، حيث شملت الدبلومات تخصصات الإدارة المكتبية، والبرمجة التطبيقية، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، وأنظمة المعلومات، إضافة إلى دبلوم السلامة والصحة المهنية، ودبلوم العلاقات العامة، ودبلوم الصحة العامة، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها 520 مستفيدًا ومستفيدة.

وفي مجال البرامج التدريبية والمسؤولية المجتمعية قدمت العمادة 22 برنامجًا تدريبيًّا، استفاد منها أكثر من 53 ألف مستفيد ومستفيدة، بهدف تلبية متطلبات سوق العمل، وفق أحدث المستجدات، ولتأهيل الخريجين والخريجات السعوديين للعمل بالوظائف المناسبة، ومن هذه البرامج التدريبية دورة تصميم موقع إلكتروني، ودورة التميز الإداري للقيادات، إضافة إلى دورة المحاسبة لغير المحاسبين، ودورة التجارة الإلكترونية من الألف إلى الياء.

وحرصت العمادة في مجال المسؤولية والشراكة المجتمعية على تفعيل دورها لأهميتها الكبيرة، وإسهامها في تحقيق التنمية بصفة عامة، من خلال تقديم البرامج والمشاركة في الأعمال التطوعية مع الجهات المتعاونة، ومن أبرز برامج الخدمة المجتمعية التي أشرفت عليها وكالة العمادة بفرع الجامعة بتهامة خلال الفصل الثاني 1442هـ جائزة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة، بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، وتعليم رجال ألمع.