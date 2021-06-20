احدث الأخبار

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
منطقة نجران
 54 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين
أبرز المواد
 فوز بيرو على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في بطولة كوبا أمريكا
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية
أبرز المواد
 تراجع حاد لمؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
أبرز المواد
 تقرير حقوقي: أكثر من 20 ألف انتهاكاً حوثياً بحق الأطفال في اليمن
أبرز المواد
 أعلى مستوى لنسبة الديون إلى الأصول لدى الشركات السعودية المدرجة بـ 21.4 %
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الخارجية اليمنية تدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب والمملكة
أبرز المواد
 رياح سطحية مثيرة للغبار على سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة
أبرز المواد
 دراسة: خاصية فريدة متواجدة في أحماض “أوميجا 3” مرتبطة بشكل أساسي بالدماغ
أبرز المواد
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

منطقة نجران
54 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

54 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

منطقة عسير
الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين

الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين

أبرز المواد
فوز بيرو على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في بطولة كوبا أمريكا

فوز بيرو على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في بطولة كوبا أمريكا

أبرز المواد

54 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

54 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=995627
المناطق - عسير

نفّذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد خلال الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي 1442هـ، عددًا من الدبلومات التطبيقية والبرامج والدورات التدريبية، بالإضافة إلى مشاركات مجتمعية وأعمال تطوعية، استفاد منها أكثر من 54 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان أنه في مجال الدبلومات التطبيقية قدمت العمادة 8 دبلومات تطبيقية معتمدة ومصنفة للطلاب والطالبات في مدينة أبها وعدد من مقرات الجامعة في محافظات منطقة عسير، حيث شملت الدبلومات تخصصات الإدارة المكتبية، والبرمجة التطبيقية، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، وأنظمة المعلومات، إضافة إلى دبلوم السلامة والصحة المهنية، ودبلوم العلاقات العامة، ودبلوم الصحة العامة، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها 520 مستفيدًا ومستفيدة.
وفي مجال البرامج التدريبية والمسؤولية المجتمعية قدمت العمادة 22 برنامجًا تدريبيًّا، استفاد منها أكثر من 53 ألف مستفيد ومستفيدة، بهدف تلبية متطلبات سوق العمل، وفق أحدث المستجدات، ولتأهيل الخريجين والخريجات السعوديين للعمل بالوظائف المناسبة، ومن هذه البرامج التدريبية دورة تصميم موقع إلكتروني، ودورة التميز الإداري للقيادات، إضافة إلى دورة المحاسبة لغير المحاسبين، ودورة التجارة الإلكترونية من الألف إلى الياء.
وحرصت العمادة في مجال المسؤولية والشراكة المجتمعية على تفعيل دورها لأهميتها الكبيرة، وإسهامها في تحقيق التنمية بصفة عامة، من خلال تقديم البرامج والمشاركة في الأعمال التطوعية مع الجهات المتعاونة، ومن أبرز برامج الخدمة المجتمعية التي أشرفت عليها وكالة العمادة بفرع الجامعة بتهامة خلال الفصل الثاني 1442هـ جائزة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة، بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، وتعليم رجال ألمع.

روابط ذات صلة

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
محافظ بلقرن يدشن مبادرة حسن الوفادة

محافظ بلقرن يدشن مبادرة حسن الوفادة
أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين

أمانة عسير تنفذ 14097جولة رقابية خلال أسبوعين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*