رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى الـ 7 مساءً

المناطق - نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمه .

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.