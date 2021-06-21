بيتكوين تهبط إلى 34.4 ألف دولار .. فقدت 14 % من قيمتها في أسبوع

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هبط سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4.7 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت لتصل إلى 34 ألفا و434 دولارا في الساعة 12 مساء في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.

وتقلبت أسعار بيتكوين خلال التعاملات بنسبة 8.4 في المائة، حيث تم تداولها بين 33 ألفا و363 دولارا و36 ألفا و167 دولارا.

وانخفضت الآن بنسبة 47 في المائة عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولارا الذي وصلت إليه في 14 نيسان (أبريل).

وفقدت عملة بيتكوين 14 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 19 في المائة حتى الآن هذا العام.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه هيئة رقابة مالية بريطانية أخيرا، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة، مثل البيتكوين بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

وقالت “سلطة السلوك المالي” (إف سي إيه)، الجهة الوحيدة المخولة بحق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2.3 مليون بريطاني يحملون عملات مشفرة مقابل 1.9 مليون العام الماضي.

وفي الوقت نفسه عد 38 في المائة من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمنزلة مقامرة، بانخفاض عن 47 في المائة العام الماضي، “بينما تتزايد أعداد من يرونها إما مكملا أو بديلا للاستثمارات السائدة”، وفق ما قالت الهيئة في بيان.

وأشار شيلدون ميلز المدير التنفيذي لقسم المستهلكين والمنافسة في الهيئة “يسلط البحث الضوء على الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة بين العملاء في المملكة المتحدة”.

لكنه حذر من أنه “إذا استثمر المستهلكون في هذه الأنواع من المنتجات، فينبغي أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم”. وأشارت سوزانا ستريتر كبيرة محللي الأسواق في مؤسسة “هارجريفز لانسدون” إلى أن “هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة في حالة تأهب، حيث تتنبه لخطر جديد بعد أن أظهرت أبحاثها، أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولا مشفرة ارتفع بأكثر من الخمس في عام واحد فقط”.

وأضافت “التقلبات والانعطافات في عالم العملات المشفرة لم تنته بعد، ومن المتوقع حدوث تقلبات جديدة في القيمة”.