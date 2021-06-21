احدث الأخبار

تطبيق Dumpster لاستعادة الصور بعد حذفها من الهواتف الذكية
أبرز المواد
 راموس بلا عقد.. بعد 16 عاماً في مدريد
أبرز المواد
 هزة أرضية بقوة 6.3 قبالة نيوزيلندا
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 الودائع الادخارية لدى المصارف تتراجع 2.2% بنهاية إبريل .. 437.3 مليار ريال
أبرز المواد
 أبل تحذر من قانون مقترح للاتحاد الأوروبي يهدد بتقويض “أمن آيفون”
أبرز المواد
 تعيين عمر حريري رئيسا تنفيذيا لـ “الهيئة العامة للموانئ”
أبرز المواد
 “تيك توك” و”يوتيوب” على رأس قائمة التطبيقات الأكثر استخداما من قبل الأطفال في السعودية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (15) قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 مزاد في نيويورك على لوحة لتشرشل كانت تزين يخت أرسطو أوناسيس
أبرز المواد
 بيتكوين تهبط إلى 34.4 ألف دولار .. فقدت 14 % من قيمتها في أسبوع
أبرز المواد
 لتعزيز الاستدامة .. “الصناعة” تزيد مدة التراخيص من 3 إلى 5 أعوام
أبرز المواد
تطبيق Dumpster لاستعادة الصور بعد حذفها من الهواتف الذكية

تطبيق Dumpster لاستعادة الصور بعد حذفها من الهواتف الذكية

أبرز المواد
راموس بلا عقد.. بعد 16 عاماً في مدريد

راموس بلا عقد.. بعد 16 عاماً في مدريد

أبرز المواد
هزة أرضية بقوة 6.3 قبالة نيوزيلندا

هزة أرضية بقوة 6.3 قبالة نيوزيلندا

أبرز المواد
سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

منطقة الباحة

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=995645
المناطق -الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.

روابط ذات صلة

شرطة الباحة تطيح بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي وتصوير فعلهم ونشره

شرطة الباحة تطيح بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي وتصوير فعلهم ونشره
“إمارة الباحة” تتوعد بملاحقة ومعاقبة العابثين بمقدرات الحياة الفطرية

“إمارة الباحة” تتوعد بملاحقة ومعاقبة العابثين بمقدرات الحياة الفطرية
مصرع مقيم أثناء ممارسة رياضة الهايكنج ببلجرشي

مصرع مقيم أثناء ممارسة رياضة الهايكنج ببلجرشي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*