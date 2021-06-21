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خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (15) قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (15) قاضيًا بديوان المظالم

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خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (15) قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (15) قاضيًا بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=995648
المناطق - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين خمسة عشر قاضيًا بديوان المظالم.
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة ( رئيس محكمة/ب) إلى درجة ( رئيس محكمة/أ ) وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين عشرة قضاة على درجة ملازم قضائي .
وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم.

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