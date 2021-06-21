“تيك توك” و”يوتيوب” على رأس قائمة التطبيقات الأكثر استخداما من قبل الأطفال في السعودية

المناطق - وكالات

لا يخلو أي منزل من جهاز ذكي مخصص للأطفال، فسواء كان هاتف ذكي أو جهاز لوحي يرى الأطفال في هذه الأجهزة وتطبيقاتها ضالتهم من حيث الترفيه والاستمتاع، فقد بات الأطفال المعاصرون في السعودية يحملون بين أيديهم الأدوات التي يستخدمونها ليتأقلموا مع الفضاء الرقمي الذين باتوا يتقنون التعامل معه بسهولة وسرعة حتى أكثر من الكبار، وسرعان ما يقوم هؤلاء الأطفال بتبني كل ما هو جديد وتأخذهم الحماسة لكل تطبيق إبداعي أو غني بالمحتوى، فخلال العامين الماضي والجاري لاقى تطبيقا تيك توك ويوتيوب اهتماما كبيرا من الأطفال وذلك بسبب التنوع الهائل الذي تشتمل عليه مقاطع الفيديو ضمن هذه التطبيقات، بدءا من مقاطع ألعاب الفيديو التي يسجلها المستخدمون لألعابهم حتى المحاضرات والمقاطع التعليمية.

فقد كشفت دراسة حديثة عن أبرز اهتمامات الأطفال خلال عامي 2020 و2021، فقد ارتفع اهتمام الأطفال على مدار العام الماضي بتطبيقات الصوت والفيديو والتجارة الإلكترونية، فيما انخفض قليلا اهتمامهم بوسائط الاتصال عبر الإنترنت وألعاب الحاسوب، وتصدرت تطبيقات تيك توك ويوتيوب وواتساب قائمة التطبيقات التي لاقت أكبر اهتمام، وفي الوقت نفسه، تفوق تطبيق تيك توك على إنستجرام بضعف مستوى الإقبال تقريبا.

وكان عام 2020 من أكثر الأعوام التي شهدها الأطفال المعاصرون غرابة، فقد غيرت الجائحة عديدا من الجوانب المعيشية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، كالتعليم، ولقاء الأصدقاء وأفراد العائلة، والترفيه والتسلية. وحللت “كاسبرسكي” في دراستها بيانات استعلامات البحث وتطبيقات أندرويد الأكثر شيوعا وفئات مواقع الويب المطلوبة، وذلك لاستكشاف الطرق التي تغيرت بها اهتمامات الأطفال واحتياجاتهم في ظل الظروف الجديدة.

وشملت فئات مواقع الويب الأكثر شيوعا بين الأطفال في المملكة البرمجيات والصوت والفيديو 52 في المائة ووسائط الاتصال عبر الإنترنت 20 في المائة وألعاب الحاسوب 12 في المائة، أما التطبيقات الأكثر شعبية، فقد تصدر يوتويوب بهامش واسع ليظل أكثر خدمات بث الفيديو شيوعا بين الأطفال حول العالم، فيما حل تطبيق المراسلة واتساب في المرتبة الثانية، وجاء تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير سناب شات ثالثا، وفي فئة الألعاب تشمل القائمة ألعابا مثل ماين Brawl Stars وRoblox وAmong US وMinecraft.

وينشط الأطفال في متابعة مقاطع الفيديو الموسيقية على يوتيوب، التي تبلغ حصتها 17.35 في المائة من عمليات البحث عن أنواع الموسيقى ومقاطع الفيديو، وتمثل الرسوم الكرتونية 50.21 في المائة من جميع عمليات البحث التي يجريها الأطفال حول العالم عن مقاطع الفيديو.

ولا يزال تيك توك التطبيق الأكثر شيوعا بين الأطفال بلا منازع، ولكن التصورات التي تحيط بشبكة التواصل الاجتماعي هذه بدأت في التحول، إذ لم تعد مجرد شبكة اجتماعية لمزامنة مقاطع الأغاني وحركة الشفاه، مع بدء ظهور مزيد من المحتوى التعليمي والإبداعي على المنصة، في الوقت نفسه، يتعين على شخص واحد القيام بأدوار المنتج والممثل والمخرج وطاقم الفيلم لإنشاء مقاطع فيديو على تيك توك، الأمر الذي يسهم في تطوير مهارات يمكن أن تكون مفيدة للأطفال وتقودهم حتى إلى اختيارها كمهنة مستقبلية.

أما في فئة ألعاب الفيديو، فتشمل قائمة الألعاب الأكثر شيوعا بين الأطفال Minecraft 22.84 في المائة، وFortnite 6.73 في المائة، وAmong US 3.80 في المائة، وBrawl Stars 6.34 في المائة التي جذبت انتباه الأطفال حديثا وباتت تحظى بشعبية واسعة، ولعبة Roblox 3.82 في المائة، في الوقت نفسه، تعد لعبة Roblox هي أكثر الألعاب التي يتم لعبها في المراكز العشرة الأولى في جميع الدول تقريبا.

وأوصت الدراسة الآباء باتباع تدابير أمنية لضمان تمتع الأطفال بتجربة إيجابية عبر الإنترنت، التي تشمل أهمية التعرف على مزيد حول اهتمامات الأطفال، وتصفح الإنترنت مع الأطفال ومعرفة الأماكن التي يقضي فيها الأطفال وقتهم والبحث عن أفضل السبل للحفاظ على سلامتهم، وتوضيح أنه يجب على الأطفال عدم مشاركة المعلومات الحساسة عبر تطبيقات المراسلة، وحصرها فقط على الأشخاص الذين يعرفونهم في الحياة الواقعية، والأخذ في الحسبان تثبيت تطبيقات الرقابة الأبوية ومناقشة أهمية بقاء الأطفال بأمان، وقضاء مزيد من الوقت في التواصل مع الطفل حول إجراءات الأمن عبر الإنترنت، وأخباره بما يجب عدم نشره على الإنترنت.