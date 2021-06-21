راموس بلا عقد.. بعد 16 عاماً في مدريد

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كشف نادي بورغ أون بريس بيروناس الفرنسي (الدرجة الثالثة) أنه فاوض قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس، إلا أن الأخير رفض العرض المقدم. جاء ذلك عبر موقع النادي الرسمي في «تويتر» قال فيه: «حاولنا التوقيع مع سيرخيو راموس لكن رده كان سلبيا، بعد مناقشات طويلة». ويواجه الإسباني البالغ 35 عاما مستقبلا معقدا في الموسم القادم، بعد إعلان رحيله عن النادي الملكي بنهاية الشهر الجاري.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن وضع راموس لاختيار الوجهة الجديدة يتعقد يوما بعد يوم، بسبب قلة العروض المتاحة أمامه في أوروبا. وأشارت إلى أن مانشستر سيتي، وفق التقرير الذي نشره موقع RT الإلكتروني، أبدى عدم اهتمامه بضم راموس في الأسابيع الأخيرة، بسبب إصابات اللاعب وغيابه المستمر عن ريال مدريد في الموسم المنصرم، كما لم يفتح نادي باريس سان جيرمان حتى الآن ملف المفاوضات مع المدافع الإسباني. من جهته، رفض نادي تشيلسي الإنجليزي فكرة التعاقد مع مدافع آخر متقدم في العمر، بعد أن نجح في ضم تياجو سيلفا بالعام الماضي. ونظم ريال مدريد حفلة لوداع راموس الذي رحل عن ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها في صفوف النادي، إذ لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في الـ30 من يونيو الجاري.