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تعيين عمر حريري رئيسا تنفيذيا لـ “الهيئة العامة للموانئ”

تعيين عمر حريري رئيسا تنفيذيا لـ “الهيئة العامة للموانئ”

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تعيين عمر حريري رئيسا تنفيذيا لـ “الهيئة العامة للموانئ”

تعيين عمر حريري رئيسا تنفيذيا لـ “الهيئة العامة للموانئ”
http://almnatiq.net/?p=995660
المناطق - الرياض

صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ بتعيين عمر بن طلال حريري، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2021.

ويُعد الرئيس التنفيذي الجديد من الكفاءات السعودية الشابة التي أثبتت جدارتها خلال مسيرته المهنية والتي تقلّد فيها عددًا من الوظائف القيادية، ويأتي تعيينه في هذا المنصب، تتويجًا لسنوات خبرة تمتد لنحو 18 عامًا، بدأها منذ العام 2004م، تدّرج فيها بالعديد من الأعمال وتقلّد خلالها عدة مناصب قيادية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وكان عمر حريري قبل ذلك يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ العام 2018م، حيث قاد الشركتين نحو رحلة التغيير والتحول من خلال تطوير البنية التحتية وإدخال أحدث البرامج الرقمية وتحديث الأنظمة وتطبيق المعايير الدولية في قياس الأداء مع استقطاب الكوادر الوطنية ورفع معدلات السعودة التي وصلت إلى (95%). كما عمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية المجموعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التركيز على سوق التجارة الإلكترونية، وتعزيز الربط الجوي والبحري لزيادة حركة الشحن في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأسطول وشبكة الرحلات حول العالم لتحقيق أعلى مستويات الربحية.

وفي الفترة من أغسطس 2016م إلى يناير 2018م، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس اكسبريس، حيث شهدت تلك الفترة تطوير أعمال الشركة ومضاعفة إيراداتها وتنميتها.

وفي الفترة من نوفمبر 2014م إلى يوليو 2016م، شغل منصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية بشركة دي. إتش. إل اكسبريس. وشهدت تلك الفترة تطبيق استراتيجية لإدارة العلاقات مع أفضل 100 شركة في المملكة. وكان قبل ذلك يشغل منصب المدير العام للشركة في الكويت في الفترة من نوفمبر 2012م إلى نوفمبر 2014م وهي الفترة التي نجحت فيها الشركة في بناء علاقة استراتيجية مع أكبر 50 عميل في الكويت.

وفي الفترة من ديسمبر 2004م إلى ديسمبر 2010م، تدرج عمر حريري في عديدٍ من المناصب خلال فترة عمله لدى شركة دي. إتش. إل اكسبريس، حيث استهلها مديرًا في منطقة الدمام، ثم مديرًا للحسابات الرئيسية فمديرًا للمبيعات على التوالي بالمنطقة الشرقية، ثم مديرًا للمبيعات الوطنية بالمملكة.

ويتمتع عمر حريري بعضوية عددٍ من مجالس الإدارة واللجان في كل من؛ استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ولجنة سكاي تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين والمكافأة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات بالغرفة التجارية بجدة. كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم للشحن.

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