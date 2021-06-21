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تطبيق Dumpster لاستعادة الصور بعد حذفها من الهواتف الذكية

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تطبيق Dumpster لاستعادة الصور بعد حذفها من الهواتف الذكية

تطبيق Dumpster لاستعادة الصور بعد حذفها من الهواتف الذكية
http://almnatiq.net/?p=995665
المناطق - وكالات

في كثير من الأحيان قد يقوم المستخدمون عن طريق الخطأ بحذف صورة ما من هواتفهم الذكية، وعادة ما تكون عملية استرجاع هذه الصور أمرا صعبا لكثير من المستخدمين، خاصة إذا كانوا لا يستخدمون تقنيات النسخ الاحتياطي عبر السحابة سواء كانت عبر خدمة iCloud أو google photo عبر خدمة Drive، لكن في الحقيقة فإن عملية استرجاع الصور هي عملية ليست بالمستحيلة، وهنا يأتي دور تطبيق Dumpster الذي يعد أحد أفضل تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة، لكن بشرط واحد هو أن تكون تلك الصور قد تم حذفها بعد تثبيت التطبيق.
ولا يقوم التطبيق بالبحث عن الملفات المحذوفة في ذاكرة الهاتف الذكي، بل كإضافة خفية تعمل على نسخ جميع الملفات المحذوفة، منذ لحظة تثبيته على الهاتف، حيث تبقى هذه الملفات والصور المحذوفة موجودة في Dumpster لفترة من الزمن قبل أن يتم حذفها تلقائيا، وطوال هذه الفترة يمكن للمستخدم استرجاع الصور من داخل التطبيق دون أي صعوبات أو أي مشكلات.
ويعمل التطبيق بشكل مشابه لسلة المهملات والمحذوفات في أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز، ولكن جميع الملفات التي يخزنها التطبيق مؤقتا تأخذ من مساحة التخزين المخصصة للتطبيق في الهاتف، ولذا قد لا يمثل هذا التطبيق حلا مناسبا للهواتف التي تملك مساحات تخزينية صغيرة.

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