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جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه

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جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه

جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه
http://almnatiq.net/?p=995671
المناطق - جدة

أعلنت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي 1443هـ .
وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة الرياضية (للنساء) .
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذو القعدة الجاري.

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