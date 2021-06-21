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باكستان تدين بشدّة هجمات الحوثيين على المملكة

باكستان تدين بشدّة هجمات الحوثيين على المملكة
http://almnatiq.net/?p=995672
المناطق - الرياض

أدانت باكستان بشدّة الهجمات الأخيرة التي شنّتها ميليشيات الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن هذه الاعتداءات تهدد حياة الأبرياء، وتنتهك وحدة أراضي المملكة، مؤكداً مطالبة باكستان بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
وأشاد البيان بنجاح قوات التحالف في اعتراض الطائرات المسيرة (المفخخة)، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية وتدميرها.
وأضاف أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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