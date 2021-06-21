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أمانة الشرقية تزيل 90 سيارة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة

أمانة الشرقية تزيل 90 سيارة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة

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أمانة الشرقية تزيل 90 سيارة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة

أمانة الشرقية تزيل 90 سيارة تالفة وأكثر من 400 لوحة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=995701
المناطق - الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية حملة ميدانية ضمن حملة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحظري في محافظة الجبيل، اسفرت عن رفع 90 سيارة تالفة ومهملة، وإزالة أكثر من 400 لوحة دعائية عشوائية مخالفة، وطمس الكتابات المشوهة وتجميل الأسوار بمساحة 2400 متر مربع، إضافة إلى أعمال إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وإصلاح عدد من أعمدة الإنارة ومعالجة الحاويات، ورفع المخلفات.
وأكّدت الأمانة استمرار الحملة الميدانية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري بالمحافظة، داعية الجميع إلى التعاون لتحقيق أهداف الحملات، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر مركز البلاغات 940.

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