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أمانة القصيم توقّع عقدًا لتشغيل المدفن الصحي بقيمة 12 مليون ريال

أمانة القصيم توقّع عقدًا لتشغيل المدفن الصحي بقيمة 12 مليون ريال

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أمانة القصيم توقّع عقدًا لتشغيل المدفن الصحي بقيمة 12 مليون ريال

أمانة القصيم توقّع عقدًا لتشغيل المدفن الصحي بقيمة 12 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=995702
المناطق - القصيم

وقّعت أمانة منطقة القصيم عقدًا لمشروع تشغيل وصيانة المدفن الصحي للنفايات بمدينة بريدة بقيمة 12 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة المدفن الصحي بمدينة بريدة والقرى التابعة لها، لمعالجة النفايات البلدية والتي تقدر بحوالي 1500 طن يوميًا، وأداء تلك الأعمال وفق أحدث الأساليب العلمية للمحافظة على البيئة.
ويتضمن المشروع حزمة من الأعمال المصاحبة والهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي المتكامل لمدينة بريدة، حيث تتجاوز مساحة المدفن الصحي بمدينة بريدة 8 ملايين متر مربع، ويقع على طريق عسيلان (30 كم عن مركز المدينة).

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