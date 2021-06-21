نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة

المناطق - جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبة بالإمارة اليوم مدير إدارة الجوازات بالمنطقة اللواء أسامة بن عبدالله أبو ملحة.

واستمع سمو نائب أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال وخدمات ومنجزات إدارة الجوازات خلال الفترة الماضية المقدمة للمواطن والمقيمين من قبل الإدارة والفروع التابعة لها.

وأكّد سموه أهمية الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، ومنها الخدمات الإلكترونية التي سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، من خلال مكاتبها وأجهزة الخدمة الذاتية في عدد من المراكز التجارية بالمحافظات.